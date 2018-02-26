В Уфе осудили иностранца, пытавшегося за 200 рублей подкупить полицейского

В Уфе осудили гражданина Узбекистана за попытку дать взятку полицейским. Уголовное дело было возбуждено в ноябре прошлого года, после того, как осуждённый был задержан полицейскими за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. После препровождения, задержанного в отдел для оформления протокола, тот попытался «договориться» с служителями закона, предложив взятку в 200 рублей.