В Башкирии после визитов следователей выплачен крупный долг по зарплате

В Башкирии сотрудникам стерлитамакского АО «Продтовары» выплачен долг по зарплате в 5,8 млн рублей. Руководство организации пошло на это после того как за работников заступились следователи.

Как сообщалось ранее, работники предприятия обратились исполняющему обязанности руководителя управления следственного комитета в Башкирии Юрию Русанову в ходе личного приёма. Пришедшие сообщили, что деньги не получали с июля 2017 по январь 2018 года, сумма долга перевалила за 800 тысяч рублей. После возбуждения уголовного дела и проведением необходимых следственных действий выяснилось, что руководитель должен подчиненным на пять миллионов рублей больше.