В Уфе полностью ликвидирован пожар на заводе ПАО «Уфаоргсинтез»

В Уфе пожарные службы полностью ликвидировали огонь на заводе ПАО «Уфаоргсинтез». По данным Госкомитета по ЧС РБ, пламя было потушено к 06:33 часам. Спасатели работали на объекте всю ночь.

Как сообщили в компании «Башнефть», возгорание двух ёмкостей на площадке предприятия «Уфаоргсинтез» полностью ликвидировано. Распространение огня на соседнее оборудование не допущено. — В результате возгорания один человек погиб, еще один пострадавший направлен в больницу. Основные установки завода не прекращали работу и функционируют в штатном режиме. По результатам экологического мониторинга превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в районе завода не зафиксировано. На предприятии создана комиссия по выяснению причин произошедшего. «Уфаоргсинтез» выпускает только нефтехимическую продукцию», — прокомментировали в компании. Напомним, накануне вечером в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан сообщили о горении двух ёмкостей, размещенных на открытой площадке территории завода ПАО «Уфаоргсинтез». Пожару был присвоен четвёртый номер сложности. В пожаре погиб один человек. Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Уфы следственного управления СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека; лишение свободы до пяти лет).

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter