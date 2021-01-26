В Уфе полностью ликвидирован пожар на заводе ПАО «Уфаоргсинтез»

В Уфе полностью ликвидирован пожар на заводе ПАО «Уфаоргсинтез»

Вчера, 10:47ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: Скриншот с видео
В Уфе пожарные службы полностью ликвидировали огонь на заводе ПАО «Уфаоргсинтез». По данным Госкомитета по ЧС РБ, пламя было потушено к 06:33 часам. Спасатели работали на объекте всю ночь.

Как сообщили в компании «Башнефть», возгорание двух ёмкостей на площадке предприятия «Уфаоргсинтез» полностью ликвидировано. Распространение огня на соседнее оборудование не допущено.

— В результате возгорания один человек погиб, еще один пострадавший направлен в больницу. Основные установки завода не прекращали работу и функционируют в штатном режиме. По результатам экологического мониторинга превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в районе завода не зафиксировано. На предприятии создана комиссия по выяснению причин произошедшего. «Уфаоргсинтез» выпускает только нефтехимическую продукцию», — прокомментировали в компании.

Напомним, накануне вечером в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан сообщили о горении двух ёмкостей, размещенных на открытой площадке территории завода ПАО «Уфаоргсинтез». Пожару был присвоен четвёртый номер сложности.

В пожаре погиб один человек. Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Уфы следственного управления СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека; лишение свободы до пяти лет).

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