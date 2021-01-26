В Уфе полностью ликвидирован пожар на заводе ПАО «Уфаоргсинтез»

— В результате возгорания один человек погиб, еще один пострадавший направлен в больницу. Основные установки завода не прекращали работу и функционируют в штатном режиме. По результатам экологического мониторинга превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в районе завода не зафиксировано. На предприятии создана комиссия по выяснению причин произошедшего. «Уфаоргсинтез» выпускает только нефтехимическую продукцию», — прокомментировали в компании.