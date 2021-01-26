В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии пострадавшего при пожаре на «Уфаоргсинтезе»

В пожаре погиб один человек. Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Уфы следственного управления СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека; лишение свободы до пяти лет).