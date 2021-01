В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии пострадавшего при пожаре на «Уфаоргсинтезе»

Пострадавший в пожаре на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии.

— Состояние средней степени тяжести. Токсическое действие продуктов горения. Осмотрен всеми специалистами. Проводится лечение, дообследование, — отметили в ведомстве. Напомним, накануне вечером в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан сообщили о горении двух ёмкостей, размещенных на открытой площадке территории завода ПАО «Уфаоргсинтез». Пожару был присвоен четвёртый номер сложности. В пожаре погиб один человек. Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Уфы следственного управления СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека; лишение свободы до пяти лет).

