Жителя Уфы подозревают в убийстве собственной мамы
Сегодня, 14:51ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Предварительно считается, что на женщину напал ее муж и 21-летний сын.
По данным журналистов портала UFA1.RU, погибшая была гражданской супругой 55-летнего мужчины и родная мама 21-летнему парню.
Со ссылкой на собственный источник сообщается, что ее обнаружили с множественными ссадинами, кровоподтеками и гематомами в собственной квартире на проспекте Октября. Погибшую 55-летнюю женщину нашли 22 января.
Собеседник издания сообщил, что в нанесении телесных повреждений, которые повлекли гибель женщины сейчас подозревают ее сына и гражданского мужа. Молодой человек уже был ранее судим за грабеж, сейчас работает в местном ЖЭУ.
Расследование уголовного дела продолжается.
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