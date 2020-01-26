Жителя Уфы подозревают в убийстве собственной мамы

Со ссылкой на собственный источник сообщается, что ее обнаружили с множественными ссадинами, кровоподтеками и гематомами в собственной квартире на проспекте Октября. Погибшую 55-летнюю женщину нашли 22 января.

Собеседник издания сообщил, что в нанесении телесных повреждений, которые повлекли гибель женщины сейчас подозревают ее сына и гражданского мужа. Молодой человек уже был ранее судим за грабеж, сейчас работает в местном ЖЭУ.