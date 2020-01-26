Следком Башкирии сообщил подробности пожара, который унес жизни троих человек
Сегодня, 12:47ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по РБ
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По факту произошедшего в ведомстве возбудили уголовное дело.
В следственном комитете сообщили, что в страшном пожаре, который произошел вчера в Ишимбайском районе маленькой двухлетней девочке удалось выжить благодаря помощи соседей, которые заметила возгорание. Сейчас малышка госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь.
Напомним, Медиакорсеть передавала, что огонь охватил деревянный дом в деревне Гумерово. В пожаре, по данным ведомства, погибли две женщины 59 и 23 лет, а также 3-летний мальчик.
В настоящий момент причины произошедшего пока что неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники следкома, криминалисты и дознаватели МЧС. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
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