Следком Башкирии сообщил подробности пожара, который унес жизни троих человек

В следственном комитете сообщили, что в страшном пожаре, который произошел вчера в Ишимбайском районе маленькой двухлетней девочке удалось выжить благодаря помощи соседей, которые заметила возгорание. Сейчас малышка госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь.

Напомним, Медиакорсеть передавала, что огонь охватил деревянный дом в деревне Гумерово. В пожаре, по данным ведомства, погибли две женщины 59 и 23 лет, а также 3-летний мальчик.