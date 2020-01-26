«Посмотри нам в глаза, убийца»: семья сбитого в Башкирии просит найти виновника

Прошло уже более 10 дней со дня гибели 47-летнего Виктора Гладких, который погиб на Стерлибашевском тракте. Медиакорсет сообщала, что его нашли мертвым на дороге. В ГИБДД сообщили, что его сбил неизвестный водитель и скрылся с места происшествия.

Со слов родственников, в тот день мужчина просто вышел в ближайший магазин через дорогу от дома. Близкие считают, что водитель был пьян и пронесся через поселок на большой скорости, а после сбил Виктора и не остановился.

Через пару дней после трагедии сотрудники госавтоинспекции обнаружили автомобиль «Лада» с характерными повреждениями, однако водитель так и не найден.

«Убийца всё ещё на свободе. Посмотри нам в глаза, убийца!!!Посмотри в глаза сыновьям! Посмотри в глаза жене! Нам уже никто не вернёт дядю Витю. Нам уже не вернуть любимого сына, отца, брата, мужа, дядю, друга и хорошего человека с широкой душой и добрейшим сердцем..Но мы хотим, чтобы виновный был наказан!», – пишут в социальных сетях близкие.