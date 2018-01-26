В Башкирии на территории Учалинского ГОК погиб рабочий

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Пострадавший скончался в больнице через несколько часов после случившегося.
ЧП произошло ночью 17 января на территории Учалинского горно-обогатительного комбината между станциями «Комбинатская – Межозерный». Как стало известно Медиакорсети, перегонялся тепловоз, машинист которого наехал на дробильщика – тот стоял на железнодорожных путях по ходу следования, сообщили нам собственные источники. Пострадавший через несколько часов скончался в больнице. Как выяснилось позже, трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности движения железнодорожного транспорта.
Медиакорсеть будет следить за развитием ситуации.
Партнер рубрики «Происшествия» - РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан
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