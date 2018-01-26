Гибель рабочего в Бурибае: Без отца остались трое детей

Медиакорсети стали известны некоторые подробности гибели сварщика Виктора Кирюхина.

Как мы уже сообщали, вчера, 25 января, на обогатительной фабрике Бурибаевского ГОК погиб Виктор Кирюхин. Теперь можно рассказать об обстоятельствах его смерти.

Подробности информагентству рассказал бывший сотрудник предприятия на условиях анонимности, затем некоторые детали подтвердил источник из правоохранительных органов.

По словам бывшего сотрудника ГОКа, Виктора Кирюхина вызвали на работу из отпуска, скорее всего, из-за нехватки кадров в связи с проводимой на предприятии оптимизацией. Вчера днем, в обед, он ушел на сварочные работы в обогатительную фабрику и не вернулся. Виктор – электрогазосварщик, работы, по словам источника Медиакорсети, он вел один, что является нарушением правил безопасности. Труп рабочего обнаружили позже, спустя некоторое время. Виктор живет в селе Татыр Узяк, у него есть трое детей, один из которых имеет инвалидность. Теперь они остались без отца.

По данным другого источника, Виктора нашли на конвейере среднего дробления после ремонтных работ на нем, и он скончался, скорее всего, от удара током.

В следственный комитет Башкирии с места происшествия поступило сообщение о несчастном случае. Проводится проверка, предположительно смерть наступила от поражения электрическим током, сообщили в пресс-службе следкома.

В пресс-службе УГМК Медиакорсети подтвердили гибель рабочего Бурибаевского ГОК и сообщили следующее:

- АО «Бурибаевский ГОК» подтверждает факт гибели рабочего в результате несчастного случая. По факту ЧП уполномоченными органами при содействии руководства предприятия проводится проверка, в результате которой будут установлены причины гибели человека. Родственникам погибшего администрацией ГОК оказана необходимая помощь, в том числе взяты на себя расходы на организацию похорон. Согласно коллективному договору семье работника будет выплачена компенсация.

Справка. АО «Бурибаевский ГОК» – предприятие сырьевого комплекса УГМК с полной производственной инфраструктурой. В его состав входят производственные участки как Октябрьский подземный рудник, обогатительная фабрика, отдел технического контроля, химлаборатория, автотранспортный цех с двумя автоколоннами, ремонтный и энергетический цеха, отдел капитального строительства, а также ряд дочерних предприятий комбината.