Житель Башкирии получил два года условно за взятку начальнику отдела УФМС

Как установили следователи, начальник отдела УФМС по Иглинскому району Башкирии получила от осуждённого взятку на сумму 16 тысяч рублей.

В материалах дела, собранных сотрудниками следственного комитета, говорится, что 34-летний Евгений Заикин фиктивно поставил на учёт 57 нелегальных иммигрантов, начальник Иглинского УФМС Станислава Кудашева узнала о нарушениях. За молчание и покровительство в будущем Заикин установил в служебном кабинете госслужащей компьютерную технику на 16 тысяч рублей.

Суд принял во внимание доказательства следствия и приговорил Евгения Заикина к двум годам лишения свободы условно.