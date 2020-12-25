Компания в Башкирии планирует инвестировать 16 миллионов рублей в выращивание капусты

Планируется, что разведение капусты будет проходить в открытом грунте по кассетной технологии. Инвестор попросил выделить земельный участок для этих целей. Замминистра экономразвития и инвестиционной политики Екатерина Кликунова, принимавшая участие в совещании, отметила, что в Шаранском районе в настоящее время реализуется 19 инвестиционных проектов с плановым объемом инвестиций более 400 миллионов рублей.