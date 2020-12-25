Компания в Башкирии планирует инвестировать 16 миллионов рублей в выращивание капусты

Компания в Башкирии планирует инвестировать 16 миллионов рублей в выращивание капусты

Вчера, 09:32ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Вчера в Шаранском районе Башкирии прошло совещание в формате «Промышленный час», на котором инвестор выступил с инициативой организовать промышленное выращивание белокочанной капусты. Сумму вложений оценили в 16 миллионов рублей.

Планируется, что разведение капусты будет проходить в открытом грунте по кассетной технологии. Инвестор попросил выделить земельный участок для этих целей. Замминистра экономразвития и инвестиционной политики Екатерина Кликунова, принимавшая участие в совещании, отметила, что в Шаранском районе в настоящее время реализуется 19 инвестиционных проектов с плановым объемом инвестиций более 400 миллионов рублей.

Кроме того, ещё один участник «Предпринимательского часа» предложил инвестпроект по организации переработки мяса. Он также попросил помещение для запуска производства. Кроме того, в 2021 году компания инвестора собирается участвовать в республиканской программе по развитию сельхозкооперации.

Напомним, ранее компания «Таврос» предложила построить в Башкирии ферму «Башкир-Молоко» на 1,2 тысячи коров и зерносушильный комплекс «Башкир-агроинвест». Общая сумма вложений в проекты составит более 1,3 миллиарда рублей. При этом на первое предприятие планируется привлечь 55 работников, на второе — 30.

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