Следком Башкирии начал проверку по факту гибели людей в пожаре
Сегодня, 12:19ПроисшествияКонстантин Климов
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Тела двоих людей обнаружили пожарные, тушившие дом в посёлке Красная Башкирия.
Следователи начали проверку по факту обнаружения двух тел при тушении пожара в посёлке Красная Башкирия в Абзелиловском районе республики. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, возгорание бревенчатого дома произошло в ночь с 24 на 25 декабря, в ходе тушения пожара были обнаружены тела 48-летнего мужчины и 72-летней женщины.
По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электропроводки, однако следователям всё же предстоит провести ряд экспертиз, в том числе и пожарно-технические исследования.
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