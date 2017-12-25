Следком Башкирии начал проверку по факту гибели людей в пожаре

Тела двоих людей обнаружили пожарные, тушившие дом в посёлке Красная Башкирия.

Следователи начали проверку по факту обнаружения двух тел при тушении пожара в посёлке Красная Башкирия в Абзелиловском районе республики. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, возгорание бревенчатого дома произошло в ночь с 24 на 25 декабря, в ходе тушения пожара были обнаружены тела 48-летнего мужчины и 72-летней женщины.