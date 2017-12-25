Из Уфы не смогли вылететь во Вьетнам 214 человек
Сегодня, 09:56ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: airlines-inform.ru
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Граждане остались без новогоднего отдыха из-за высокой загруженности в зимний период.
На официальном сайте авиакомпании "Северный ветер" появилась информация о том, что рейсы из Уфы во вьетнамский город Камрань отменены. Так, 214 человек остались без новогоднего отдыха – рейсы отменены с 24 декабря по 1 января 2018 года.
Граждане могут аннулировать тур с полным возвратом денег или перебронировать тур на даты после 1 января.
Причиной отмены рейса стала высокая загруженность в период новогодних праздников.
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