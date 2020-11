В Челябинской области на федеральной трассе А-310 сотрудники ГИБДД остановили водителя рейсового автобуса, который оказался пьян.

В салоне транспортного средства находились шесть пассажиров, которых водитель вез из Челябинска в Магнитогорск. Автоинспекторы обратили внимание на странное поведение водителя, остановили автобус и предложили мужчине пройти медосвидетельствование. Оказалось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет kursdela.biz. Правоохранители задержали нарушителя. На него заведено административное дело. За пьяную езду мужчине грозит лишение прав и штраф.

