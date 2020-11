Мальчик напал с ножом на своего одноклассника во время конфликта в Южно-Сахалинске.

По сообщению газеты “Известия”, между двумя мальчиками произошла ссора и один из них напал на своего оппонента с ножом. По данным следствия, виновный пришел в гости к своему однокласснику, который был один дома. Дети смотрели мультфильмы и играли в игру на планшетном компьютере. В какой-то момент у мальчиков начался конфликт и гость напал с ножом на хозяина квартиры, нанеся ему четыре удара. Пострадавший госпитализирован - ему провели операцию.

