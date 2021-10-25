Взрыв произошел в жилом доме в Набережных Челнах

Взрыв произошел в жилом доме в Набережных Челнах
Взрыв произошел в жилом доме в Набережных Челнах
Вчера, 20:19ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома взорвался газ. Обрушены перекрытия между четвертым и пятым этажами, сообщает источник Интерфакса.

Первоисточником информации об инциденте стали подписчики группы «Набережные Челны Онлайн», сообщает издание KazanFirst.

По сообщению пользователей социальной сети, в жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв. По данным Федерального агентства новостей это был взрыв газа. Происшествие случилось по адресу 48/20 в многоквартирном жилом доме. На данный момент официальных данных по погибшим и пострадавшим нет, она выясняется. По последней информации количество пострадавших увеличилось до 4 человек.

Видео:Mash
Видео:Mash

Сообщается и то, что на место выехали сотрудники МЧС. Данную информацию с соцсетях подтвердил официальный аккаунт Главного управления МЧС России по Татарстану, опубликовав в комментариях следующую запись:

Подразделения Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова к дому 48/20 в г.Набережные Челны. Сообщение проверяется.

Опубликовано сообщение от ведомства было в 17:25 по местному времени

Опубликовано не только фото, но и видео происшествия. Судя по кадрам в доме произошло обрушение конструкций. Mash сообщает, что из разрушенного дома в Набережных Челнах спасают пострадавших и раненных.

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