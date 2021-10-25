Взрыв произошел в жилом доме в Набережных Челнах

По сообщению пользователей социальной сети, в жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв. По данным Федерального агентства новостей это был взрыв газа. Происшествие случилось по адресу 48/20 в многоквартирном жилом доме. На данный момент официальных данных по погибшим и пострадавшим нет, она выясняется. По последней информации количество пострадавших увеличилось до 4 человек.