В лесах Башкирии потерялись три человека, один из которых до сих пор не найден

На номер «112» за последнюю неделю поступило более 46 тысяч звонков, из которых три сообщения о потерявшихся в лесу. Как сообщает председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров, одного человека ищут до сих пор.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров сообщил, что за прошедшую неделю в лесах республики потерялись три человека. В систему «112» было принято более 40 тысяч звонок, среди них было три сообщения о потерявшихся в лесах гражданах. Потерявшиеся два человека — найдены, поиски третьего в Учалинском районе продолжаются, - Фарит Гумеров Отметим, что на прошлой неделе количество потерявшихся в лесах было значительно больше, а именно 13 человек. К счастью, всех удалось найти живыми.

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