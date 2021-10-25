В Башкирии пьяный мужчина с COVID-19 выпрыгнул из окна и попал в реанимацию

Это случилось в ночь на 25 октября, известно, что у мужчины было достаточно обширное поражение легких – 60%..

В ночь с 24 по 25 сентября в Стерлитамаке произошел странный инцидент, как сообщает издание «Стерлитамакский рабочий», мужчина выпал из окна жилого дома, выпрыгнул он с третьего этажа. На место выехала следственно-оперативная группа. Они и выяснили, что у мужчины была диагностирована коронавирусная инфекция, известно и то, что у мужчины было достаточно обширное поражение легких – 60%. Также специалисты выяснили, что мужчина был нетрезв. В результате прыжка у мужчины произошло кровоизлияние в мозг, сейчас он находится в реанимации. Mkset обратился в Минздрав Башкирии, чтобы справиться о нынешнем состоянии мужчины.

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