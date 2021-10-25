СК Башкирии сообщил о проверке действий сотрудников Росгвардии в драке в Стерлитамаке

Пресс-служба Следкома по Башкирии сегодня, 25 октября сообщила о том, что в поле зрения ведомства попала видеозапись, размещенная и активно тиражируемая в социальных сетях. На видео двое сотрудников Росгвардии одетые по форме и имеющие при себе оружие (или же предметы его напоминающие) присутствуют при избиении мужчины, в котором участвуют трое других. Следком сообщает, что на видео мужчины в форме не предпринимают активных действий по пресечению правонарушения.
Следователи Стерлитамака по данному факту уже организовали доследственную проверку. Им предстоит опросить участников конфликта и прибывших на место сотрудников, проанализировать имеющиеся видеозаписи, а также изучить должностные инструкции и другие нормативные акты, регламентирующие порядок действий сотрудника Росгвардии. Предстоит им также оценить какой вред был нанесен здоровью мужчины.
Правовая оценка.действиям или же бездействию росгвардейцев будет дана после завершения проверки, отмечается и то, что Следком Башкирии будет контролировать не только результат, но и ход самой проверки.
Mkset сообщал о том, что 24 октября в сетях завирусился ролик на котором видно, как толпа неизвестных людей избивает мужчину, в то время как рядом находятся сотрудники росгвардии. При этом росгвардейцы на видео просто стоят в стороне и не принимают каких-либо действий.