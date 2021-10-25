СК Башкирии сообщил о проверке действий сотрудников Росгвардии в драке в Стерлитамаке

Пресс-служба Следкома по Башкирии сегодня, 25 октября сообщила о том, что в поле зрения ведомства попала видеозапись, размещенная и активно тиражируемая в социальных сетях. На видео двое сотрудников Росгвардии одетые по форме и имеющие при себе оружие (или же предметы его напоминающие) присутствуют при избиении мужчины, в котором участвуют трое других. Следком сообщает, что на видео мужчины в форме не предпринимают активных действий по пресечению правонарушения.