На пьяного мужчину из Башкирии завели уголовное дело из-за взятки в поезде

На пьяного мужчину из Башкирии завели уголовное дело из-за взятки в поезде
На пьяного мужчину из Башкирии завели уголовное дело из-за взятки в поезде
Вчера, 09:19ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
В поезде «Северобайкальск-Москва» 54-летний житель Башкирии попытался дать взятку полицейским, чтобы избежать наказания за нетрезвый вид.

С поезда «Северобайкальск-Москва» транспортные сотрудники правоохранительных органов сняли пьяного жителя Башкирии. За такое административное правонарушение мужчине грозил штраф в размере от 500 до 1500 рублей, либо арест на 15 суток в спецприемнике. После того, как его задержали, 54-летний мужчина предложил полицейским взятку в размере 2000 рублей, но те отказались.

В отношении жителя Башкирии возбудили уголовное дело по подозрении в покушении на дачу взятки. На данный момент ведутся следственные действия.

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