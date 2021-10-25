На пьяного мужчину из Башкирии завели уголовное дело из-за взятки в поезде

С поезда «Северобайкальск-Москва» транспортные сотрудники правоохранительных органов сняли пьяного жителя Башкирии. За такое административное правонарушение мужчине грозил штраф в размере от 500 до 1500 рублей, либо арест на 15 суток в спецприемнике. После того, как его задержали, 54-летний мужчина предложил полицейским взятку в размере 2000 рублей, но те отказались.