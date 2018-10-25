В Уфе «газовщицы» похитили у пенсионерки 200 тысяч рублей
Сегодня, 11:37ПроисшествияРустэм Башкирцев
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В Уфе 82-летнюю пенсионерку ограбили мошенницы, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Около полудня женщины позвонили в квартиру бабушки и представившись работницами газовой службы сообщили, что пришли проверить газовое оборудование. Одна женщина «проверяла» оборудование, пока вторая оставалась в коридоре. Через некоторое время женщины попрощались и ушли. После из ухода из квартиры пропали все сбережения – 200 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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