В Уфе «газовщицы» похитили у пенсионерки 200 тысяч рублей

Около полудня женщины позвонили в квартиру бабушки и представившись работницами газовой службы сообщили, что пришли проверить газовое оборудование. Одна женщина «проверяла» оборудование, пока вторая оставалась в коридоре. Через некоторое время женщины попрощались и ушли. После из ухода из квартиры пропали все сбережения – 200 тысяч рублей.