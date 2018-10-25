В Башкирии мужчина подозревается в тройном убийстве

23 октября в частном доме в селе Зирган Мелеузовского района обнаружены тела супружеской пары: 59-летней женщины и 57-летнего мужчины с огнестрельными ранениями, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконное хранение оружия».

Установлено лицо, совершившее указанное преступление - им оказался 58-летний житель города Салават. Также установлена причастность подозреваемого к исчезновению 57-летнего жителя города Салават, который 19 октября 2018 года уехал на своем автомобиле на работу, после чего перестал выходить на связь.

В период с 19 по 23 октября 2018 года 58-летний житель города Салавата, в ходе возникшей ссоры со своим 57-летним знакомым, у которого тот занял значительную денежную сумму, несколько раз выстрелил из пистолета ему в туловище и голову. От полученных ранений мужчина скончался. После чего мужчина отогнал машину убитого в гараж, а тело спрятал в погребе своего дачного участка.

Далее подозреваемый приехал к родителям своей сожительницы в село Зирган, чтобы занять крупную денежную сумму, однако, в ходе разговора между ними вновь возникла ссора и мужчина застрелил родителей своей подруги, но, скрывать следы преступления уже не стал, а вернулся в Салават, где покончил с собой.