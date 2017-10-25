В Москве горящий Mercedes сняли на видео
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В центре Москвы возле автозаправки ТНК произошло возгорание машины марки Mercedes.
Как пишет издание Dni.ru, ЧП случилось на Хамовническом Валу.
Горящий автомобиль сняли камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, машина была полностью объята пламенем.
К настоящему моменту возгорание ликвидировали. В результате произошедшего никто не пострадал. Причины инцидента выясняются.
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