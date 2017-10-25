В Ботаническом саду Москвы нашли тело женщины
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На северо-востоке Москвы на территории Ботанического сада обнаружили тело женщины.
Как пишет издание Dni.ru, труп нашли прохожие.
На вид женщине 40-45 лет, ее личность пока не установили. Тело отправили в морг для определения причин смерти.
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