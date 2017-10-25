В Башкирии закроют 20 сайтов с азартными играми и продажей алкоголя
Сегодня, 11:00ПроисшествияРустэм Башкирцев
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В том числе сайты со способами "откосить" от армии и предложениями купить поддельный диплом.
Прокуратура Аургазинского района в ходе мониторинга интернета выявила 20 сайтов с информацией, запрещенной к распространению на территории РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.
На закрытых теперь ресурсах организовывались азартные игры, продавался алкоголь и поддельные дипломы, описывались способы уклонения от армии. Прокуроры потребовали в судебном порядке признать размещенную на сайте информацию запрещенной к распространению и ограничить к ней доступ.
Судебное решение направят в Роскомнадзор для блокировки ресурса.
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