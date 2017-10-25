В Башкирии ученики вынуждены ходить в школу за 16 километров от дома

Школьный автобус не вмещает всех учащихся.

Родители школьников в Чишминском районе обратились в прокуратуру для защиты своих прав, сообщили в пресс-службе ведомства. Из-за отсутствия школы в селе санатория Алкино 26 детей были вынуждены обучаться в соседнем населенном пункте, который находится в 16 километрах.

Школьный автобус вмещал только 22 человека, четверо детей были вынуждены добираться до учёбы самостоятельно, тогда как по закону бесплатный проезд должен быть организован для всех школьников.