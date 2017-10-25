В аварии под Сочи Mercedes разорвало на части

Вблизи аэропорта Адлера произошла авария с участием автомобилей BMW и Mercedes.

Как пишет издание Dni.ru, в результате сильного удара последнюю машину разорвало на две части.

В аварии пострадало двое. Они доставлены в больницу с травмами различной тяжести. Об их состоянии пока не сообщается.