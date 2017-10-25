В аварии под Сочи Mercedes разорвало на части
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Вблизи аэропорта Адлера произошла авария с участием автомобилей BMW и Mercedes.
Как пишет издание Dni.ru, в результате сильного удара последнюю машину разорвало на две части.
В аварии пострадало двое. Они доставлены в больницу с травмами различной тяжести. Об их состоянии пока не сообщается.
Полицейские устанавливают детали и обстоятельства аварии. Последствия ДТП очевидцы сняли на видео.
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