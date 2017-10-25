На западе Москвы в подъезде нашли тела двух человек
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На Солнцевском проспекте в Москве обнаружили тела двух мужчин. Как пишет издание Dni.ru, личности погибших установили.
Ими оказались жильцы этого дома. Один из них работал системным администратором Федеральной налоговой службы, другой фасовщиком склада.
Тела отправили в морг для установления причин гибели. По факту случившегося полицейские проводят проверку.
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