Чиновники мэрии Уфы нарушили закон, оставив дамбу бесхозяйной

Администрация города, в нарушение своих обязанностей, не приняла меры по постановке имущества на учет в качестве бесхозяйного.

Вблизи улицы 2-я Кооперативная в Уфе находится дамба, которая препятствует затоплению жилых домов, построенных рядом с Белой и является бесхозяйной, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Дамба долго не ремонтировалась и не проверялась на соответствие техническим требованиям, что привело к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей. Администрация меры по постановке имущества на учет в качестве бесхозяйного для дальнейшего оформления в муниципальную собственность не приняла.