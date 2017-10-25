Боксер Джеффри Кларо умер после тренировки
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Боксер с Филиппин Джеффри Кларо, которому 18 октября исполнилось 20 лет, получил травму головы во время тренировки.
Как пишет издание Dni.ru, его сразу отвезли в больницу, где молодой человек впал в кому. Спустя четыре дня спортсмен скончался, так и не придя в сознание.
За свою карьеру Кларо провел пять боев и одержал одну победу.
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