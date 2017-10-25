Боксер Джеффри Кларо умер после тренировки

Боксер с Филиппин Джеффри Кларо, которому 18 октября исполнилось 20 лет, получил травму головы во время тренировки.

Как пишет издание Dni.ru, его сразу отвезли в больницу, где молодой человек впал в кому. Спустя четыре дня спортсмен скончался, так и не придя в сознание.