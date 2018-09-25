В Башкирии в овраге нашли мертвой немую пенсионерку

В Белорецком районе республики в овраге обнаружили тело пропавшей месяц назад пенсионерки. 65-летняя пожилая женщина пропала 24 августа: она вышла из дома в поселке Дубинино и не вернулась. Направлялась пенсионерка в сторону леса. Об этом сообщил портал "Горобзор".