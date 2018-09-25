В Башкирии в овраге нашли мертвой немую пенсионерку

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Пожилая женщина пропала месяц назад, 24 августа.
В Белорецком районе республики в овраге обнаружили тело пропавшей месяц назад пенсионерки. 65-летняя пожилая женщина пропала 24 августа: она вышла из дома в поселке Дубинино и не вернулась. Направлялась пенсионерка в сторону леса. Об этом сообщил портал "Горобзор".
Поиски были непростыми, так как пропавшая была немой и не могла позвать на помощь в случае ЧП. Характер смерти необходимо будет установить специалистам.
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