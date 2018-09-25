В Башкирии осудят жителя Челябинской области за убийство подростка

Как следует из материалов дела, ЧП произошло в июле 2017 года. В тот период обвиняемый находился на базе рыбной ловли около деревни Устиново Челябинской области и пьянствовал. Когда двое подростков проехали на мотоцикле мимо его палатки, он в бешенстве сел за руль своего автомобиля и стал преследовать их. В конце концов, он догнал ребят и сбил их, а затем продолжил таранить мотоциклы, задевая, в том числе, и мальчиков.