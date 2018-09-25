В Башкирии осудят жителя Челябинской области за убийство подростка
Будучи нетрезвым, мужчина сбил двух подростков на мотоциклах, один из них скончался.
Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по делу 36-летнего жителя Челябинской области, обвиняемого в убийстве малолетнего, покушении на убийство и управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее уже наказанным за подобное деяние.
Как следует из материалов дела, ЧП произошло в июле 2017 года. В тот период обвиняемый находился на базе рыбной ловли около деревни Устиново Челябинской области и пьянствовал. Когда двое подростков проехали на мотоцикле мимо его палатки, он в бешенстве сел за руль своего автомобиля и стал преследовать их. В конце концов, он догнал ребят и сбил их, а затем продолжил таранить мотоциклы, задевая, в том числе, и мальчиков.
В итоге 13-летний подросток скончался на месте от тяжелейшей травмы головы, а его другу повезло отлететь в сторону от автомобиля обезумевшего рыбака, так что он отделался повреждениями средней тяжести.
Как выяснило следствие, обвиняемый ранее уже был лишен права на управление автомобилем в связи с вождением в состоянии опьянения.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.