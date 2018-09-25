Дочь певца Айдара Галимова стала жертвой турфирмы-мошенницы в Башкирии

Дочь народного артиста Башкирии, известного певца Айдара Галимова Гузель оказалась среди жертв туристического агентства Five Stars, директор которого подозревается в мошенничестве и хищении около 12 млн рублей.

Как сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на свои источники, мошенница задержана и находится пока под домашним арестом.

Гузель Галимова вместе с другими потерпевшими решила обратиться к жителям республики, чтобы предупредить о действиях мошенницы.

- Наверняка кто-то собирает чемоданы, едет в аэропорт и не знает, что нет вылетов, - говорит Гузель.

Как рассказали пострадавшие, руководителю фирмы-обманщицы Гульнаре Яфаевой они доверяли почти 10 лет. Поэтому когда она перестала выходить на связь, клиенты сперва подумали, что с ней что-то могло случиться. И только позднее поняли, что она их просто обманула и обворовала. Только по предварительным подсчётам сумма за невыданные на руки путёвки превысила 12 миллионов рублей.

Количество заявлений от потерпевших увеличивается с каждым днем. А если вина руководителя турфирмы будет доказана в суде, то за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, женщине грозит до 10 лет реального срока лишения свободы.

Медиакорсеть следит за ситуацией.