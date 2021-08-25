В Тольятти отравили детей в бассейне

В Тольятти отравили детей в бассейне
В Тольятти отравили детей в бассейне
Сегодня, 00:45ПроисшествияФото: pxhere.com
По факту отравления семи детей, было открыто уголовное дело в Тольятти.

Как стало известно из источника RT, 19 августа 2021 года в больницу города Тольятти привезли детей от 7 до 14 лет с отравлением. Дети жаловались на плохое самочувствие после того, как побывали в бассейне.

После исследований стало понятно, что причиной отравления является попадание в легкие неизвестного вещества. Оказалось, что поверхность бассейна не соответствует санитарным требованиям. Количество хлора было превышено.

На данный момент времени дети чувствуют себя хорошо и готовы к выписке.

Известно также, что в Татарстане открыли уголовное дело по такой же причине — отравление хлором детей в аквапарке «Ривьера».

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