В Тольятти отравили детей в бассейне

Как стало известно из источника RT, 19 августа 2021 года в больницу города Тольятти привезли детей от 7 до 14 лет с отравлением. Дети жаловались на плохое самочувствие после того, как побывали в бассейне.
После исследований стало понятно, что причиной отравления является попадание в легкие неизвестного вещества. Оказалось, что поверхность бассейна не соответствует санитарным требованиям. Количество хлора было превышено.
На данный момент времени дети чувствуют себя хорошо и готовы к выписке.
Известно также, что в Татарстане открыли уголовное дело по такой же причине — отравление хлором детей в аквапарке «Ривьера».