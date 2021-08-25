Лесной пожар начался в природном парке «Зилим» в Башкирии

Лесной пожар начался в природном парке «Зилим» в Башкирии
Лесной пожар начался в природном парке «Зилим» в Башкирии
Вчера, 08:58ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: Скриншот с видео
Площадь очага составляет 8 га.

В сети появились кадры с лесного пожара в Гафурийском районе, как сообщается, горит природный парк «Зилим» недалеко от деревни Имендяшево. В пресс-службе МЧС отмечают, что возгорание происходит на площади в 8 га.

Известно, что всего в тушении задействованы 50 человек и 9 единиц техники. Так, с наступлением светлого времени суток проходит разведка.

Напомним, что 17 августа Дирекция природных парков Башкирии приняла решение о временном закрытии парков «Иремель» и «Зилим» до 5 сентября, в связи с сложной пожароопасной ситуацией в регионе. Однако на следующий день, 18 августа, организация уже разрешила посещение парков туристами в группах не более 10 человек, мотивировали данное изменение высоким туристическим спросом.

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