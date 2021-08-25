Лесной пожар начался в природном парке «Зилим» в Башкирии

Напомним, что 17 августа Дирекция природных парков Башкирии приняла решение о временном закрытии парков «Иремель» и «Зилим» до 5 сентября, в связи с сложной пожароопасной ситуацией в регионе. Однако на следующий день, 18 августа, организация уже разрешила посещение парков туристами в группах не более 10 человек, мотивировали данное изменение высоким туристическим спросом.