Лесной пожар начался в природном парке «Зилим» в Башкирии

В сети появились кадры с лесного пожара в Гафурийском районе, как сообщается, горит природный парк «Зилим» недалеко от деревни Имендяшево. В пресс-службе МЧС отмечают, что возгорание происходит на площади в 8 га.
Известно, что всего в тушении задействованы 50 человек и 9 единиц техники. Так, с наступлением светлого времени суток проходит разведка.
Напомним, что 17 августа Дирекция природных парков Башкирии приняла решение о временном закрытии парков «Иремель» и «Зилим» до 5 сентября, в связи с сложной пожароопасной ситуацией в регионе. Однако на следующий день, 18 августа, организация уже разрешила посещение парков туристами в группах не более 10 человек, мотивировали данное изменение высоким туристическим спросом.