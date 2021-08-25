Глава района Башкирии призвал жителей на помощь в тушении лесных пожаров

Глава Зианчуринского района – Дамин Юланов - у себя в социальных сетях сообщил о ситуации с лесными пожарами. Так, возгорание происходит недалеко от населенных пунктов Казанка, Биштиряк и Агурда, однако угрозы населению не представляется. Отмечается, что пожар, по данным МЧС, вечером 24 августа удалось локализовать на площади 250 га, но из-за ветра сохраняется угроза распространения очага. Как сообщил глава муниципалитета, на месте работают более 120 человек, также задействованы 15 тракторов и 8 единиц пожарной техники, к тому же планируется организация круглосуточного дежурства. Известно, что само возгорание в Зианчуринском районе началось предположительно в 19:00 22 августа.