Глава района Башкирии призвал жителей на помощь в тушении лесных пожаров

Глава Зианчуринского района – Дамин Юланов - у себя в социальных сетях сообщил о ситуации с лесными пожарами. Так, возгорание происходит недалеко от населенных пунктов Казанка, Биштиряк и Агурда, однако угрозы населению не представляется. Отмечается, что пожар, по данным МЧС, вечером 24 августа удалось локализовать на площади 250 га, но из-за ветра сохраняется угроза распространения очага. Как сообщил глава муниципалитета, на месте работают более 120 человек, также задействованы 15 тракторов и 8 единиц пожарной техники, к тому же планируется организация круглосуточного дежурства. Известно, что само возгорание в Зианчуринском районе началось предположительно в 19:00 22 августа.
В Башкирии за последние сутки возникло 11 новых очагов лесных пожаров, площадь которых 95,98 га. Согласно оперативной сводке МЧС, всего на территории республики действуют 16 очагов на площади 1471 га, из которых 654,9 га локализованы.