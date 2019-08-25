После прогулки по парку в Уфе малыш оказался в больнице
Вчера, 23:43ПроисшествияЛилия КлюковскаяФото: pixabay.com
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Трехлетний малыш взял в руки с газона парка культуры и отдыха имени Мажита Гафури не обесточенный кабель, сообщает ГТРК-Башкортостан.
Управлении гражданской защиты Уфы сообщило, что ребенок получил ожог конечности и был доставлен в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает: после оказания первой помощи мальчика отпустили домой.
После ЧП место огорожено предупреждающей лентой, опасный провод изъяли. О виновниках пока не сообщается.
Напомним, это не первое происшествие в парке имени Мажита Гафури. В марте 2018 года серьезным ЧП обернулось катание на санях, запряженных лошадью, в районе планетария в Уфе.
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