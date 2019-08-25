После прогулки по парку в Уфе малыш оказался в больнице

Управлении гражданской защиты Уфы сообщило, что ребенок получил ожог конечности и был доставлен в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает: после оказания первой помощи мальчика отпустили домой.

После ЧП место огорожено предупреждающей лентой, опасный провод изъяли. О виновниках пока не сообщается.