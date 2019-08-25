Лобовое столкновение в Башкирии: погибла девушка
Воскресным утром 25 августа на трассе Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли на 63 километре автодороги в Чекмагушевском районе произошло столкновение.
Воскресным утром 25 августа на трассе Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли на 63 километре автодороги в Чекмагушевском районе произошло столкновение отечественного легкового автомобиля, которой управлял малоопытный водитель 19-ти лет и иномарка.
Водитель «ВАЗ -2114» и его три пассажира пострадали.
25-летняя пассажирка Hyundai Verna под управлением 31-жителя Краснокамского района скончалась на месте столкновения. Подробности аварии уточняются.
В январе 2018 года, на этом же участке дороги в Чекмагушевском районе в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека и пять получили травмы. На 64 км автодороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли 40-летняя местная жительница за рулём ВАЗ-2107, предположительно, при выезде с второстепенной дороги, не уступила "BMW-525" и совершила с ним столкновение. В результате происшествия водитель отечественного автомобиля и её 22-летний сын скончались на месте, еще один пассажир госпитализирован. Из салона "BMW" получили травмы различной степени тяжести 49-летний водитель и три его пассажира.