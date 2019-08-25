Фото: ГТРК "Башкортостан"
Кому нужны трупы? В Башкирии очередное осквернение могилы
Вчера, 23:06Происшествия
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По сообщению ГТРК-Башкортостан, в Мелеузе в полицию обратилась мать 25-летней девушки, которая умерла два года назад.
Неизвестные лица несколько дней назад провели раскопку ее могилы.
Возбуждено уголовное дело.
Это не первый подобный случай в республике. Несколько дней назад инцидент произошел на одном из кладбищ Уфимского района. Как рассказали в пресс-службе МВД по республике, неизвестные пытались раскопать могилу 60-летнего мужчины, которого похоронили еще 10 лет назад.
В 2012 году 29-летний парень мечтал соединиться с умершей возлюбленной в ее могиле, снял временный памятник и раскопал захоронение девушки, добравшись до крышки гроба.
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