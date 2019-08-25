Кому нужны трупы? В Башкирии очередное осквернение могилы

Это не первый подобный случай в республике. Несколько дней назад инцидент произошел на одном из кладбищ Уфимского района. Как рассказали в пресс-службе МВД по республике, неизвестные пытались раскопать могилу 60-летнего мужчины, которого похоронили еще 10 лет назад.