«А и Б сидели на трубе»: Уфу сократили

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На въезде в столицу Башкирии пропала буква А из встречающего всех сложенного в слово «УФА» трех букв.
В субботу, 24 августа, пьяный водитель протаранил конструкцию, пытаясь избежать задержания ГИБДД после совершенного им ДТП в Искино. Обстоятельства инцидента уточняются.
Напомним, арт-объект на 80 сантиметров выше прежнего (установленного перед саммитом) за счет основания. Высота каждой буквы 4 метра, вес – около 400 килограммов. Световая часть теперь начинена светодиодами повышенной яркости, а элементы конструкции со всех сторон обшиты композитными материалами. Они устойчивы к перепадам температур и дорожным реагентам.
Жители Уфы считают, что «виновник обязан восстановить букву», активно обсуждая «сокращение Уфы до УФ» в социальных сетях.
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