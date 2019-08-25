«А и Б сидели на трубе»: Уфу сократили

В субботу, 24 августа, пьяный водитель протаранил конструкцию, пытаясь избежать задержания ГИБДД после совершенного им ДТП в Искино. Обстоятельства инцидента уточняются.

Напомним, арт-объект на 80 сантиметров выше прежнего (установленного перед саммитом) за счет основания. Высота каждой буквы 4 метра, вес – около 400 килограммов. Световая часть теперь начинена светодиодами повышенной яркости, а элементы конструкции со всех сторон обшиты композитными материалами. Они устойчивы к перепадам температур и дорожным реагентам.