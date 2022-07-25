Водитель автобуса из жуткого ДТП с КамАЗом и 6 погибшими винит дорожников в Башкирии

Водитель автобуса из жуткого ДТП с КамАЗом и 6 погибшими винит дорожников в Башкирии
Водитель автобуса из жуткого ДТП с КамАЗом и 6 погибшими винит дорожников в Башкирии
Вчера, 12:01ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: Пресс-служба УГИБДД МВД по РБ
По мнению чудом выжившего в страшной аварии водителя в трагедии виновато отсутствие предупреждающих конусов, сообщает телеграм-канал Mash Breaking 25 июля.

Сразу несколько важных новостей в одной о страшной трагедии которая произошла сегодня 25 июля около 11 часов в Башкирии сообщили в телеграм-канале Mash Breaking. Речь идет о ДТП с автобусом Уфа-Языково и КамАЗом в котором погибли пять человек, позже число жертв выросло до шести. Все они — пассажиры автобуса. Также известно о 10 пострадавших. Известно, что трое из пострадавших – дети. Всего в автобусе находилось 20 пассажиров.

Водитель автобуса Ford Transit в происшествии не пострадал и уже дал объяснения — в грузовик он въехал потому, что «не успел увидеть КамАЗ» дорожников. По словам водителя на дороге рабочие занимались нанесением разметки, однако предупреждающих конусов выставлено на трассе не было. Единственное, что сообщало о работах — висячий знак объезда препятствия на самом грузовике.

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