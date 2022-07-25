В Уфе после падения из окна скончался полуторагодовалый ребёнок

В Уфе после падения из окна скончался полуторагодовалый ребёнок
В Уфе после падения из окна скончался полуторагодовалый ребёнок
Вчера, 09:59ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1MI
Трагедия произошла в минувшие выходные в доме по улице Красина.

В Уфе в минувшие выходные, в именно в субботу 23 июля, из окна квартиры на 8 этаже выпал полуторагодовалый ребёнок.

Как уточняет Управление гражданской защиты, на место прибыли экстренные службы, однако спасти малыша не удалось. Предварительно, ребёнок находился дома вместе с мамой и бабушкой.

Ранее в Уфе за один день из окна квартиры выпали двое детей. В первом случае семилетний ребенок выпал из окна первого этажа. Во втором случае из окна квартиры на четвертом этаже по улице Пархменко выпал пятилетний ребенок. С различными травмами дети были доставлены в медучреждения.

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