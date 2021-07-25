В Уфе семья попросила начать поиски 36-летней женщины через неделю после ее пропажи

В Уфе семья попросила начать поиски 36-летней женщины через неделю после ее пропажи
В Уфе семья попросила начать поиски 36-летней женщины через неделю после ее пропажи
Вчера, 16:18ПроисшествияТатьяна МайороваФото: vk.com
Волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт. Башкортостан» сообщили о поисках 36-летней горожанки Вилены Давлетшиной.

Уточняется, что женщина ушла из дома 18 июля и перестала выходить на связь. Однако родственники долгое время не заявляли о ее исчезновении и пытались сами найти женщину. За помощью в полицию и к волонтерам они обратились только теперь.

Известно, что Вилена была в соцсети в последний раз 17 июля.

Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавая, волосы темные, короткая стрижка, глаза голубые.

Была одета: зеленая футболка, синие джинсы, бежевые сандалии.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Вилены Давлетшиной, просят позвонить по телефонам 88007005452 или 112.

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