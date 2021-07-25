В Башкирии братья не поделили женщину, ссора завершилась поножовщиной

В Башкирии братья не поделили женщину, ссора завершилась поножовщиной
В Башкирии братья не поделили женщину, ссора завершилась поножовщиной
Вчера, 16:48ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Медиахолдинг1Mi
По факту ножевого ранения, которое нанес житель Стерлитамакского района своему сводному брату, возбуждено уголовное дело. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как следует из материалов дела, 37-летний ранее судимый мужчина ранил ножом своего 29-летнего сводного брата, к которому приехал в гости вместе со своей подругой. Оказалось, что причиной пьяной ссоры стала ревность, таким образом брат решил пресечь ухаживания родственника за его спутницей.

Поножовщина между родными братьями случилась и в Белорецком районе республики. Причиной ссоры стал красивый охотничий нож, который 42-летний старший брат решил отнять у младшего.- 38-летнего. После этого старший брат сам вызвал скорую помощь и сдался полиции.

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ножевое ранение
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