В Башкирии братья не поделили женщину, ссора завершилась поножовщиной

Как следует из материалов дела, 37-летний ранее судимый мужчина ранил ножом своего 29-летнего сводного брата, к которому приехал в гости вместе со своей подругой. Оказалось, что причиной пьяной ссоры стала ревность, таким образом брат решил пресечь ухаживания родственника за его спутницей.
Поножовщина между родными братьями случилась и в Белорецком районе республики. Причиной ссоры стал красивый охотничий нож, который 42-летний старший брат решил отнять у младшего.- 38-летнего. После этого старший брат сам вызвал скорую помощь и сдался полиции.