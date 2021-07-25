В Башкирии братья не поделили женщину, ссора завершилась поножовщиной

Как следует из материалов дела, 37-летний ранее судимый мужчина ранил ножом своего 29-летнего сводного брата, к которому приехал в гости вместе со своей подругой. Оказалось, что причиной пьяной ссоры стала ревность, таким образом брат решил пресечь ухаживания родственника за его спутницей.