В Уфе опять случился пожар в общежитии, где погибла журналистка с ребенком

Сегодня, 25 июля, ночью произошел пожар в семейном общежитии по адресу Молодежный бульвар, 8. Об этом событии Медиакорсети сообщила одна из жильцов общежития Динара Каримова.

- Возгорание произошло на пятом этаже, в какой-то квартире. Эвакуировали всех жильцов, я всю ночь не спала, - рассказала Динара.

Для нее данное событие стало сильным потрясением, потому что именно пожар, случившийся в этом общежитии 9 мая 2015 года, разделил ее жизнь на «до» и «после». В пожаре погибли ее мама – редактор отдела «Театральное искусство, кино и телевидение» газеты «Тамаша» Альмира Каримова и полуторагодовалая дочка Динары. Возгорание возникло в коридоре первого этажа, где жила семья Каримовых, дым отрезал им путь к выходу, а на окнах были решетки.

Мы не раз подробно рассказывали о той трагедии. Динара получила ожоги и стала инвалидом. Она до сих пор не смогла начать уверенно ходить и нуждается в уходе. Живет девушка одна в той же самой комнате.

Сейчас её госпитализировали, но это связано не с травмами после пожара, а совпало с плановым обследованием и лечением в больнице №21.