В Башкирии вандалы изуродовали скульптуру надписью «Цой»
25 июля, 11:34ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: vk.com
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Сами себя они назвали панками.
Сюжеты: Фотофакт
На аллее вдоль проспекта Октября в Стерлитамаке неизвестные разрисовали статуи. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.
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Фото: vk.com
К панкам хулиганы причислили себя сами: оставили соответствующие надписи на брусчатке и статуях. Хотя музыкальное сообщество города считает их обычными вандалами.
Сейчас в полиции ведут поиски подозреваемых: злоумышленникам грозят административные штрафы.
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