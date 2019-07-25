В Башкирии вандалы изуродовали скульптуру надписью «Цой»

На аллее вдоль проспекта Октября в Стерлитамаке неизвестные разрисовали статуи. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.

К панкам хулиганы причислили себя сами: оставили соответствующие надписи на брусчатке и статуях. Хотя музыкальное сообщество города считает их обычными вандалами.