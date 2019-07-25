В Башкирии в пожаре погибли двое мужчин
25 июля, 10:04ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: http://02.mchs.gov.ru/
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Устанавливаются причины пожара и обстоятельства произошедшего.
Вчера, 24 июля, в 23:37 произошел пожар в доме в переулке Центральный, деревни Большой Кельтей Калтасинского района республики, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Пожар потушили две единицы техники и шесть человек личного состава ФГКУ «26 отряд ФПС по РБ» и ФКУ «5 отряд ФПС ГПС по Республике Башкортостан».
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Фото: http://02.mchs.gov.ru/
В пожаре погибло двое мужчин 1972 и 1977 годов рождения. Сейчас устанавливаются причины пожара и обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.
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