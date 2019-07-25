В Башкирии в пожаре погибли двое мужчин

Вчера, 24 июля, в 23:37 произошел пожар в доме в переулке Центральный, деревни Большой Кельтей Калтасинского района республики, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Пожар потушили две единицы техники и шесть человек личного состава ФГКУ «26 отряд ФПС по РБ» и ФКУ «5 отряд ФПС ГПС по Республике Башкортостан».

Фото: http://02.mchs.gov.ru/