В Башкирии на школу рухнул строительный кран

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Об этом поделились местные жители в социальных сетях.
Сюжеты: Фотофакт
В Туймазах на территории школы №5 проходила реконструкция здания - в ходе ремонта на крышу учебного заведения рухнул строительный кран.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Судя по всему, спецтехника была использована во время ремонта школьной крыши.
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