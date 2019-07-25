Спортсменка из РФ погибла при крушении вертолета в Италии
25 июля, 21:38ПроисшествияФото: pexels.com
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Крушение вертолета Robinson R66 у побережья Италии унесло жизнь бегуньи из России, 28-летней Екатерины Кархиной.
В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства трагедии, сообщает газета «Известия».
Вертолет, следовавший от озера Комо до Сардинии 22 июля, потерпел крушение недалеко от острова Горгона.
Вместе с россиянкой на борту находился 37-летний Максим Сычев. Мужчина на данный момент числится пропавшим без вести.
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