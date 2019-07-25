Над Каспийским морем произошло крушение истребителя ВВС Азербайджана
25 июля, 20:58ПроисшествияФото: pxhere.com
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Истребитель Миг-29, принадлежащий ВВС Азербайджана, 24 июля вечером упал в Каспийское море.
Инцидент произошел в ходе учебного полета, информирует газета «Известия».
Отмечается, что сначала прервалась связь с судном, а затем он исчез с экранов радаров.
В данный момент продолжается спасательная операция по поиску пилота самолета.
Причины катастрофы расследуются. По предварительной версии, истребитель потерпел крушение и упал в воду.
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